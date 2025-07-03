Ташуев предложил внести изменения в РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался в пользу расширения чемпионата России и возвращение прежнего формата национального Кубка.

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— Если все-таки форс-мажор произойдет, вы за сокращение РПЛ? Или стоит кого-то поднять из Первой лиги?

— Сейчас это резко поднимать нельзя. Я ратую за 18 команд. Страна большая, просто нужно более четко понимать и проводить аудиты различные, какие-то проверки финансовых долгов, обязательств заранее, чтобы не было долгов старых невеселых клубов. Должна быть какая-то структура, которая все это контролирует и выносит правильный вердикт, чтобы у нас приходили клубы устойчивые. У нас 18 команд вполне наберется, тогда можно проводить Кубок России, не такой формат, как сегодня, раздутый, и где играют чуть ли не до финала вторые составы. Я сам все матчи сыграл вторым составом на Кубок. Лучше сыграть уж там поменьше матчей, но, как было раньше. Проиграл и вылетел, как везде во всем мире. А мы раздули его так, потому что не хватает матчей. Восемнадцать команд сделать, вот вам потом и количество серьезных матчей больше. Поэтому я ратую за то, чтобы было в нашей лиге 18 команд. У нас хватает возможностей для этого, стадионов и так далее.

Нынешний формат розыгрыша с 16-ю командами в Российской премьер-лиге вступил в силу с сезона 1999 года.

В период с 1996 по 1997 годы проводился эксперимент с расширением чемпионата до 18 клубов, но он был признан РФС неудачным.