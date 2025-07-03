Писарский сильно похудел из-за перенесенного стресса

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского, рассказал, что футболист похудел на 8 кг из-за перенесённого стресса. Ранее РФС отстранил нападающего на четыре года от футбольной деятельности, на три из которых — условно.

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