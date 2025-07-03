Аргентинский защитник стал футболистом «Зенита»

Футболист Роман Вега перешел из «Аргентинос Хуниорс» в «Зенит», сообщается на сайте петербургского клуба.

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Соглашение с 21‑летним крайним защитником рассчитано на пять лет.

Вега провел 63 матча за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Ранее футболист выступал за резервную команду «Барселоны».

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 18 июля. В первом туре «Зенит» примет «Ростов».

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