Сабуа назвал двух игроков «Краснодара», готовых играть в Европе

Бывший футболист "Краснодара" Леон Сабуа считает, что Александр Черников и Станислав Агкацев способны заиграть в европейских чемпионатах, помимо Эдуарда Сперцяна.

© Rusfootball

"Черников может уехать спокойно. С учетом своих данных, физической готовности, сильных качеств, на которых он играет, он не затеряется нигде. Он вполне может уехать куда-нибудь в Европу. Еще Агкацев", - сказал Сабуа Metaratings.

В минувшем сезоне "Краснодар" впервые в истории выиграл Российскую Премьер-Лигу, опередив "Зенит" на одно очко.

Ранее сообщалось, что капитан "быков" Сперцян заинтересовал клубы из чемпионатов Нидерландов, Англии и Испании.