«Зенит» анонсировал матч с сербской «Войводиной»

«Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской «Войводиной». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.

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Игра с командой из города Нови-Сад состоится 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Войводина» является двукратным чемпионом Югославии, двукратным обладателем Кубка Сербии и финалистом Кубка Интертото. Ранее данные коллективы три раза играли друг с другом в товарищеских матчах, три победы одержал клуб Российской Премьер-Лиги — со счетом 3;1, 3:0; 4:1.

3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.

В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.