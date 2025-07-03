Полузащитник Жерсон жалеет о переходе в «Зенит»

Полузащитник Жерсон сожалеет из-за своего перехода в «Зенит» и отказа подписать контракт с «Аль-Насром». Об этом сообщает Globo.

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По информации источника, по четырёхлетнему трудовому соглашению с сине-бело-голубыми 28-летний футболист заработает меньше, чем мог бы по двухлетнему контракту с саудовским клубом. Саудовцы предлагали бразильскому хавбеку оклад в € 30 млн в год без учёта налогов. Кроме того, Жерсон с оптимизмом смотрел на возможность тренироваться и играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Жерсон, как и его агент, пытались провести переговоры о переходе в «Аль-Наср», однако к тому моменту уже были подписаны все необходимые документы и «Зенит» находился в процессе перевода € 25 млн за футболиста.