"Рубин" с минимальным счетом переиграл "Енисей"

"Рубин" обыграл "Енисей" со счетом 1:0 в рамках товарищеского матча в Казани. Единственный гол на 14-й минуте встречи забил полузащитник казанцев Никита Васильев. Это первая победа команды Рашида Рахимова в летней предсезонке. Ранее клуб из Казани сыграл вничью с КАМАЗом - 1:1.

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Следующий матч "Рубин" проведет 6 июля против "Сочи".

3 июля 2025. Рубин - Енисей 1 - 0Товарищеские матчи

Гол:

Васильев, 14.

"Рубин":

Нигматуллин (Ставер, 46), Багаутдинов, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Иву, Апшацев (Иванов, 46), Мукба, Васильев, Ходжа, Чуни (Чумич, 46).

"Енисей":

Шамов, Тихонов, Эмерсон, Цесь (Богатырев, 46), Масловский, Иванов, Чуканов, Канаплин, Огиенко, Мазурин, Окладников.