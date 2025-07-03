«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» провели очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России. В противостоянии уверенную победу одержали «сине-бело-голубые».

Подопечные Сергея Семака отправили в ворота соперника два безответных мяча. Счёт в матче открыл Лусиано Гонду на 70-й минуте, а Педро на 80-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.

Напомним, в первом товарищеском матче «Зенит» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой».