"Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Английский "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о выведении из обращения 20-го игрового номера, под которым выступал португальский форвард Диогу Жота, погибший в ДТП в Испании.

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"Номер 20 будет увековечен за заслуги Диогу Жоты в завоевании нашим клубом чемпионского титула в сезоне 2024/25, ставшего 20-м в истории "Ливерпуля". Диогу забил в том матче и принес команде победу в мерсисайдском дерби против "Эвертона", - говорится в сообщении "красных".

Тот апрельский гол в ворота "Эвертона" стал последним в жизни Жоты. Цвета "Ливерпуля" он защищал с 2020 года. За это время Диогу стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и дважды - кубок английской лиги.