В Португалии состоялась церемония прощания с нападающим "Ливерпуля" Жотой

В Португалии состоялась церемония прощания с нападающим "Ливерпуля" и национальной команды Диогу Жотой и его братом Андре Силвой. Об этом сообщает Record. ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский "Пенафиел". Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле. За несколько дней до ДТП Жота женился. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе "Ливерпуля". Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за "Ливерпуль" с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.