Агкацев назвал сильнейшего вратаря мира на текущий момент

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением относительно того, кто на сегодняшний день является лучшим голкипером мира.

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«На данный момент, по итогам прошлого сезона, сильнейшим вратарём мира является, наверное, Доннарумма. Мне кажется, он внёс большой вклад в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Думаю, у каждого вратаря можно что-то взять, чему-то поучиться, но у меня нет одного конкретного, у кого что-то подсматриваю. Стараюсь у каждого какие-то хорошие качества подсматривать», — приводит слова Агкацева Odds.ru.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Также в составе «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов, перешедший во французский гранд из «Краснодара» летом 2024 года. Он сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в семи из которых не пропустил ни одного мяча.