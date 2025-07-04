«Динамо» и «Фламенго» возобновили переговоры о переходе Карраскаля

Московский футбольный клуб "Динамо" и бразильский "Фламенго" приблизились к заключению сделки по переходу колумбийского игрока Хорхе Карраскаля. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Вене Касагранде.

Ранее "Спорт-Экспресс", ссылаясь на журналиста Пабло Руа, сообщил, что переговоры "Динамо" и "Фламенго" о переходе Карраскаля приостановились из-за споров об условиях оплаты. Московский клуб требовал получить всю сумму за трансфер сразу, "Фламенго" планировал выплачивать ее в три этапа. По информации Касагранде, клубы договорились о выплате в три этапа, сделка близка к положительному исходу.

29 июня генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что Карраскаль вылетел в Россию, клуб применил к нему "серьезные дисциплинарные меры". Карраскаль не приехал в команду на сборы перед началом нового сезона.

В минувшем сезоне Карраскаль провел за "Динамо" 35 матчей в разных турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.