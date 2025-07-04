Полузащитник «Милана» отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник "Милана" Ясин Адли не продолжит карьеру в России. По информации источника, полузащитник "Милана" Ясин Адли отклонил предложение московского "Спартака", также он отказался переходить в катарский клуб.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может подписать полузащитника "Милана" Ясин Адли - журналист Иван Карпов сообщал, что клубы близки к заключению сделки.

В минувшем сезоне Ясин Адли выступал за "Фиорентину" на правах аренды - полузащитник провел за команду во всех турнирах 35 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего француза в 11 миллионов евро.