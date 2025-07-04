Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании, рассматриваются несколько клубов Ла Лиги (Sport24)
Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что в 32-летнем бывшем полузащитнике «Гавра» заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Сам игрок хочет остаться в европейском чемпионате.
«У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги. Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания – приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», – сообщил источник Sport24.