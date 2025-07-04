Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании

Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Ла Лиге.

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Ранее сообщалось, что в 32-летнем бывшем полузащитнике «Гавра» заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Сам игрок хочет остаться в европейском чемпионате.