Игрок, которым интересовалась «Барселона», продлил контракт с «Атлетиком»

Испанский футбольный клуб «Атлетик» объявил о продлении контракта с полузащитником команды Нико Уильямсом.

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Новое соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано до 30 июня 2035 года. Отмечается, что отступные за испанца увеличились более чем на 50%. СМИ сообщали, что предыдущая сумма отступных составляла 62 миллиона евро.

Ранее игроком интересовалась «Барселона», однако оформлению трансфера мешала финансовая ситуация в каталонском клубе.

В завершившемся сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

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