В Чили претензию Украины по поводу матча с Россией назвали провокацией

Украинское консульство в Сантьяго отправило повторное письмо в Федерацию футбола Чили (ФФЧ) на фоне договоренностей о проведении товарищеского матча со сборной России в Москве. Об этом пишет Sport24.

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В заявлении указано, что украинская община, которая проживает на территории Чили, разочарована решением федерации согласиться на проведение матча с российской командой.

«В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию», — указывает источник.

Также ФФЧ призвала украинскую сторону отказаться от подобного давления. В противном случае ФФЧ оставляет за собой право действовать и может направить официальные заявления в Украинскую ассоциацию футбола и Международную федерацию футбола, что может привести к значительному усложнению отношений между сторонами.

Товарищеский поединок между сборными России и Чили должен состояться в Москве в ноябре 2025 года.