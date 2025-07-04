Лавров похвалил «Аль-Хиляль» за победу над «Манчестер Сити»

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда с победой «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити», которая состоялась в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», — сказал Лавров.

В основное время футболисты не смогли выявить победителя, два тайма завершились со счетом 3:3. В дополнительное время лучше оказался «Ал-Хиляль»: голкипер Эдерсон отбил в концовке удар Сергея Милинкович-Савича головой, однако мяч отскочил в Маркоса Леонардо, который внес его в ворота с полуметра.

В четвертьфинале саудовская команда сыграет с «Флуминенсе» из Бразилии.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.