Новичок «Зенита» провел первую тренировку с командой

Новичок «Зенита» 21‑летний аргентинский футболист Роман Вега провел первый полноценный тренировочный день в новой команде после подписания контракта с «сине‑бело‑голубыми».

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Сначала он индивидуально прошел беговой тест на поле. Затем защитник прошел через традиционный командный приветственный тоннель, после чего тренировался в общей группе.

В четверг «Зенит» объявил о переходе Веги из «Аргентинос Хуниорс». Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан на 5 лет.

Вега провел 63 матча за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Ранее футболист выступал за резервную команду «Барселоны».

«Зенит» 6 июля сыграет с калининградской «Балтикой» в товарищеском матче. Прямую трансляцию встречи смотрите в воскресенье с 19:25 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.