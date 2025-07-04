Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о трансфере защитника Романа Веги и вероятном переходе полузащитника Жерсона в петербургский клуб.

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‎«Жерсон — хороший футболист, который известен во всей Бразилии, потому что уже играл в Европе. Он отлично показал себя во «Фламенго», выигрывал титулы. Роман Вега? Тоже большой игрок, который сделает команду сильнее. Мы довольны этими трансферами», — приводит слова Сантоса «Спорт-Экспресс».

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‎О переходе Веги в «Зенит» стало известно вчера, 3 июля. Сине-бело-голубые предположительно заплатили за 21-летнего аргентинца 7,7 млн евро. В 2025 году левый защитник провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

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‎Жерсон пока официально не присоединился к сине-бело-голубым. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб представит своего новичка 9 июля. По информации СМИ, сумма сделки составит 25 млн евро. 28-летний полузащитник является капитаном «Фламенго», а также вызывается в сборную Бразилии.