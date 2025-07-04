Андреев выступил за расширение РПЛ с привлечением «Оренбурга» и «Урала»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ выступил за расширение чемпионата России до 18 команд с участием «Оренбурга» и «Урала».

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— Максим Митрофанов заявлял, что «Торпедо» могут дисквалифицировать даже по ходу сезона. Верите ли вы в подобный исход?

— Не, ну если он заявлял, наверное, можно предполагать, если с его слов.

— 15 команд в РПЛ: критично или не совсем плохо?

— Слушайте, условно, пока мы в еврокубках не участвуем, то, по мне, это маловато. Если для этого есть возможности, то я думаю, что ничего критичного не будет, чтобы расширить до 18 команд.

— А кого бы вы добавили в РПЛ из Первой лиги?

— Мы оставляем сейчас все как есть, да? «Торпедо» - все на месте. Тогда Оренбург и Екатеринбург - «Урал». Все нормально, поехали.

— Но «Урал» же проиграл по-спортивному принципу стыковые матчи. Может «Черноморец» лучше?

— Так у «Черноморца» стадиона нет. Понимаете, тут же всё надо учитывать. Где они играть будут?

— Но спортивный принцип же должен главенствовать

— Нет, он-то должен, но давайте тогда: 5 лет назад, возьмем, мы выходим в Премьер-лигу, и из-за того, что стадион был на 8 тысяч, нам говорят: «нет, вы остаетесь, достраивайте». Мы второй год выходим, достраиваем до 10 тысяч, играем.

Как понимаешь, тут есть требования по лицензированию, так что никуда не деться. У Екатеринбурга таких проблем нет, поэтому, соответственно, их и поднимаем, - сказал Андреев.

Нынешний формат розыгрыша с 16-ю командами в Российской Премьер-лиге вступил в силу с сезона 1998 года.

В период с 1996 по 1997 годы уже проводился эксперимент с расширением чемпионата России до 18 клубов, но он был признан РФС неудачным.