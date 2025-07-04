Гендир «Крыльев Советов» рассказал о вариантах решения ситуации с Писарским

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян заявил, что у самарского футбольного клуба есть несколько вариантов действий по будущему нападающего Владимира Писарского.

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В четверг прошло заседание комитета по этике РФС, на котором было принято решение дисквалифицировать Писарского на четыре года, три из которых — условно. Решение принято в связи с нарушениями статьи 18 регламента РФС по этике.

Нападающего подозревали в манипулировании исходом первого стыкового матча между «Сочи» и нижегородским «Пари НН». Встреча состоялась 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Писарский, выступая за «Сочи», получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. Писарскому 29 лет, права на футболиста принадлежат самарским «Крыльям Советов».

— Прорабатываем с юристами все возможные варианты, чтобы предпринять действия в отношения футболиста. Вариантов несколько, они в стадии рассмотрения.

— «Сочи» отказывается выкупать?

— Общаемся с «Сочи», я бы не говорил про какие‑то решения. Сейчас нужно сконцентрироваться на юридической работе нашего клуба, — передает слова Тер‑Абрамяна корреспондент «Матч ТВ».

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