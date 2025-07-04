Сын Юрана может перейти в турецкий клуб вслед за отцом

Экс-защитник "Пари НН-2" Артем Юран может подписать контракт с "Серик Беледиеспор", главным тренером которого стал его отец Сергей Юран.

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По информации источника, 28-летний защитник уже приступил к сборам вместе с турецкой командой. 1 июля отец футболиста Сергей Юран был назначен главным тренером "Серик Беледиеспор".

"Серик Беледиеспор", в который может перейти Юран-младший, по итогам минувшего сезона вышел во второй дивизион Турции.

Ранее игрок выступал за "Пари НН-2". Защитник покинул клуб в январе 2025 года.