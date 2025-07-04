Экс-игрок ЦСКА ответил, согласится ли он перейти в «Спартак» или «Зенит»

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович высказался по поводу своего будущего. Он заявил, что ведёт переговоры, но никаких конкретных предложений пока не получал. По словам футболиста, он был бы готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в России. Однако он не может представить себя в футболке «Спартака» или «Зенита».

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— Что с твоим будущим? Есть предложения?

— Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.

— Варианты из России рассматриваешь?

— Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.

— Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...

— После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов! — цитирует Бистровича «Спорт-экспресс».