Геркус оценил ситуацию вокруг «Торпедо»

«Выбор между плохим и очень плохим». Геркус назвал тяжелой ситуацию вокруг «Торпедо»
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «Матч ТВ», что вокруг московского клуба сложилась тяжелая ситуация, отметив, что Российский футбольный союз (РФС) выбирает между плохим и очень плохим исходом.
«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в МЕЛБЕТ‑Первой лиге и напрямую вышло в МИР РПЛ. Позже суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Проверку проводит и департамент защиты игры РФС.
— Бьет ли ситуация с «Торпедо» по имиджу российской футбола?
— Любые скандалы бьют по имиджу российского футбола. Вокруг «Торпедо» очень тяжелая ситуация.
— Вы видите основания для снятия «Торпедо» с чемпионата России?
— В преамбуле регламента четко написано — нулевая терпимость к любым попыткам манипуляции, даже не к фактам, а к попыткам. На РФС тяжелейшая ответственность — определить степень вины. Судебная процедура длинна, а времени осталось мало. Нужно решить задачу, которая решается тяжело. Если оставить «Торпедо», а потом будет вынесен приговор, то нарушается целостность соревнований. А играть 15 командами — это огромный ущерб клубам, которые ни при чем. Приходится выбирать между одним вредом, и другим. К сожалению, РФС находится в ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим, — сказал Геркус «Матч ТВ».
Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 18 июля. Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.