Геркус оценил ситуацию вокруг «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «Матч ТВ», что вокруг московского клуба сложилась тяжелая ситуация, отметив, что Российский футбольный союз (РФС) выбирает между плохим и очень плохим исходом.

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в МЕЛБЕТ‑Первой лиге и напрямую вышло в МИР РПЛ. Позже суд заключил под стражу совладельца клуба Леонида Соболева и директора «черно‑белых» Валерия Скородумова на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Проверку проводит и департамент защиты игры РФС.

— Бьет ли ситуация с «Торпедо» по имиджу российской футбола?

— Любые скандалы бьют по имиджу российского футбола. Вокруг «Торпедо» очень тяжелая ситуация.

— Вы видите основания для снятия «Торпедо» с чемпионата России?

— В преамбуле регламента четко написано — нулевая терпимость к любым попыткам манипуляции, даже не к фактам, а к попыткам. На РФС тяжелейшая ответственность — определить степень вины. Судебная процедура длинна, а времени осталось мало. Нужно решить задачу, которая решается тяжело. Если оставить «Торпедо», а потом будет вынесен приговор, то нарушается целостность соревнований. А играть 15 командами — это огромный ущерб клубам, которые ни при чем. Приходится выбирать между одним вредом, и другим. К сожалению, РФС находится в ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим, — сказал Геркус «Матч ТВ».

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 18 июля. Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.