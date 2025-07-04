Петржела о Венделе: мы бы его выкинули

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ прокомментировал отсутствие бразильского полузащитника Вендела на тренировочном сборе петербуржцев.

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– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы, – отметил Петржела.

– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?

– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.

– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?

– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему?

В минувшем сезоне 2024/25 Вендел провел 27 матчей, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 18 млн. евро. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.