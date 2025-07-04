Вратарь Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»

Стала известная зарплата голкипера Алесандра Селихова по новому контракту с уральским клубом.

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Как утверждает источник, Александр Селихов стал самым высокооплачиваемым футболистом "Урала". Сообщается, что зарплата 31-летнего вратаря по новому трехлетнему контракту составляет 3,5 млн рублей в месяц. Также отмечается, что еще 5 миллионов игрок получит в виде бонуса, если команда вернется в РПЛ. В этом случае оклад вратаря вырастет до 5 миллионов за месяц.

Напомним, вчера, 3 июля, "Урал" официально объявил о подписании нового трудового соглашения с Селиховым, которое рассчитано до 2028 года.