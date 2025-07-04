«Динамо» продлило контракт с защитником

Защитник продолжит играть за бело-голубых.

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"Динамо" продлило контракт с Иваном Лепским, сообщает пресс-служба московского клуба. Новое соглашение с воспитанником Академии бело-голубых рассчитано до лета 2028 года.

За основную команду "Динамо" в РПЛ центральный защитник дебютировал в сентябре 2023-го и с тех пор провел 10 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Вторую половину прошлого сезона 20-летний футболист провел на правах аренды в саратовском "Соколе", за который сыграл 12 матчей в Первой лиге и отличился голевой передачей.