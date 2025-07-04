В РФС сообщили о продолжении расследования дела Писарского

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского.

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«Комитет по этике сделал все объективно. Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или не возбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча», – цитирует Митрофанова «СЭ».

3 июля Писарский получил дисквалификацию за четыре года (три года условно) после заседания Комитета по этике РФС. Причиной наказания стало участие 29-летнего игрока в ставке на стыковую игру между «Сочи» и «Пари НН» (1:2), в которой нападающий получил красную карточку в конце первого тайма. Данный эпизод также может расцениваться как договорной матч.

Права на Писарского принадлежат «Крыльям Советов». Минувший сезон нападающий провел в аренде в «Сочи».

Всего прошлой кампании Писарский провел 32 игры, отметился шестью голами и сделал пять ассистов.