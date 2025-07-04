«Реал» пообещал крупное вознаграждение каждому игроку за победу в клубном ЧМ

В «Реале» пообещали по 1 млн евро игрокам за победу в клубном чемпионате мира.

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В субботу мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале.

Как сообщает As, в клубе турнир называют «стратегическим», перед игроками поставили цель выиграть трофей.

«Реал» готов выплатить по миллиону евро каждому игроку за победу – это самая крупная премия, которую «Мадрид» когда-либо предлагал игрокам за короткий турнир.

Сообщается также, что уже в январе в «Реале» рассматривали клубный чемпионат мира не как обычную предсезонную поездку, а как турнир уровня Лиги чемпионов.

Такое послание исходило от президента «Реала» Флорентино Переса и было доведено до игроков. Перес уже дважды прилетал в США и присутствовал на матчах клуба.