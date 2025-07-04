Жена Смолова рассказала о будущем экс-нападающего «Краснодара»

Карина Истомина, супруга бывшего форварда "Краснодара" Федора Смолова, поделилась информацией о будущем футболиста.

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"Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу. Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом", - цитирует Истомину "СЭ".

Нападающий Федор Смолов вернулся в "Краснодар", за который выступал с 2015 по 2018 год, летом 2024-го. По окончании минувшего сезона краснодарский клуб объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании срока действия контракта. В сезоне 2024/2025 форвард провел за "быков" 24 матча во всех турнирах и помог команде завоевать первое в своей истории чемпионство, забив четыре гола и сделав столько же голевых передач на партнеров.