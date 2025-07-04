Вратарь Беленов вернулся в «Уфу»

Вратарь Александр Беленов на правах свободного агента перешел в «Уфу», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Детали соглашения не сообщаются. В мае 38‑летний Беленов покинул воронежский «Факел» в связи с истечением контракта.

Беленов выступал за «Уфу» с 2017 по 2022 год. Всего на счету голкипера 165 матчей за команду во всех турнирах, в которых он пропустил 179 мячей, а также 54 раза оставил ворота в неприкосновенности.

«Уфа» в прошлом сезоне заняла 15‑е место в Первой лиге.

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