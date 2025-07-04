Черчесов высказался о Сергееве в «Спартаке»

Станислав Черчесов заявил, что в его лексиконе нет слова «уговаривать».

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– Сергеев может перейти в «Динамо», но была информация о том, что его активно уговаривают перейти в «Спартак». Какой клуб ему больше подойдет?

– Во-первых, что ему лучше подойдет – это он сам решит. Внутренний голос всегда подскажет. Во-вторых, вы сказали «уговаривают». В моем лексиконе нет такого слова, когда дело касается трансфера. Я бы его больше убеждал, чем уговаривал. Потому что ты же не можешь уговаривать. Есть клуб, есть контракт, есть контрактные обязательства, которые тебе могут дать. И здесь от того, что я буду кого-то просить и уговаривать – ничего не поменяется.

Есть аргументы, которые должны повлиять на его переход в тот или иной клуб. Он футболист опытный, и опять же внутренний голос подскажет, что для него лучше.

– Он усилит «Спартак» или «Динамо»?

– «Крылья Советов» он уже усилил, мы это видели. Что получится в этом клубе? Конкурентная среда и там, и там высокая, значит, надо себя проявлять. Во всяком случае, в «Крыльях Советов» ему было легче. Потому что его брали и знали, что он основной нападающий, что он комфортно себя чувствует и проявляет себя. Что будет в другом клубе – никогда нельзя загадывать. А игрок он хорошего уровня.

– Вы бы хотели, как бывший спартаковец, чтобы он присоединился к клубу?

– От того, что я хочу или не хочу... Клубы знают, что важнее, игрок знает, где он лучше проявит себя, поэтому, решение за ними, я могу только понаблюдать, – сказал бывший главный тренер сборной России.