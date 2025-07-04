Экс-игроку «Арсенала» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования

Бывший полузащитник «Арсенала» Томаса Парти обвинён в пяти эпизодах изнасилования. Об этом информирует официальный сайт Королевской прокурорской службы (CPS).

Сообщается, что указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год. Парти предстанет перед Вестминстерским магистратским судом во вторник, 5 августа 2025 года.