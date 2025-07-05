«Реал» готов продать Родриго — The Athletic

Мадридский «Реал» готов рассмотреть возможность продажи бразильского вингера Родриго, сообщает The Athletic.

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24-летний игрок в последнее время потерял место в стартовом составе. С момента прихода Хаби Алонсо на пост главного тренера Родриго сыграл всего 23 минуты за три матча.

«Реал» не будет препятствовать трансферу, если получит достойное предложение. Одним из претендентов является лондонский «Арсенал», проведший предварительные переговоры с агентами футболиста. В клубе высоко оценивают его универсальность и полагают, что он может усилить оба фланга атаки.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.