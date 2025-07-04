5 игроков «Манчестер Юнайтед» изъявили желание покинуть команду

Рэшфорд, Антони, Гарначо, Маласия и Санчо сообщили «МЮ» о желании уйти. Клуб отложил дату возвращения игроков, чтобы дать им время на поиск решений
5 игроков «МЮ» изъявили желание покинуть команду.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, о намерении покинуть клуб сообщили Маркус Рэшфорд, Антони, Алехандро Гарначо, Тирелл Маласия и Джейдон Санчо.
«МЮ» отложил дату возвращения игроков к тренировкам до второй половины июля, чтобы у них было больше времени на поиск решений.
Из 5 футболистов лишь Гарначо провел весь прошлый сезон в составе манкунианцев. Остальные находились в арендах – либо весь сезон, либо полгода.