УЕФА оштрафовал победителя Лиги конференций "Челси" на €31 млн

Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала английский "Челси" на €31 млн за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Помимо этого, клуб получил условный суммарный штраф в размере €60 млн, который будет разделен на три периода: 2025, 2026 и 2027 годы. В случае превышения целевых показателей в каком-либо периоде клуб должен будет выплатить €20 млн.

Также палата УЕФА оштрафовала испанскую "Барселону" на €15 млн (условно на €45 млн). Штрафы получили английская "Астон Вилла" (€11 млн), хорватский "Хайдук" (€0,3 млн) и французский "Лион" (€12,5 млн), который 24 июня был понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.