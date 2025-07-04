"Фламенго" объявил о расторжении контракта с Жерсоном. Игрок переходит в "Зенит"

Бразильский «Фламенго» объявил о переходе полузащитника Жерсона в «Зенит». 28-летний футболист расторг контракт с клубом из Рио-де-Жанейро в одностороннем порядке, сообщает пресс-служба «красно-черных».

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Жерсон продолжит карьеру в «Зените». Отмечается, что «сине-бело-голубые» выплатили компенсацию «Фламенго» в размере 25 млн евро.

«Фламенго» выражает благодарность Жерсону за время, проведенное в команде. В составе красно-черных он завоевал множество титулов, с честью носил форму клуба и стал настоящим любимцем болельщиков благодаря своей самоотдаче на поле. Клуб желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении бразильской команды.

В 2025 году 28-летний полузащитник принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.