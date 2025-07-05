«Торино» объявил об аренде экс-хавбека «Локомотива» и «Челси» Анджорина

Воспитанник академии «Челси», полузащитник итальянского «Эмполи» Фаустино Анджорин, ранее в своей карьере выступавший за «Локомотив» на правах аренды, проведёт будущий сезон в «Торино», сообщает официальный сайт клуба.

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Аренда рассчитана на один сезон. Как сообщает журналист Николо Скира, у туринского клуба есть обязательство выкупа англичанина за € 5 млн при достижении определённых легкодостижимых условий, связанных с выступлениями футболиста. Таким образом, Анджорин может остаться в туринском клубе до лета 2028 года с возможностью пролонгации договора до 30 июня 2029-го.

В минувшем сезоне Анджорин сыграл за «Эмполи» 22 матча, забив два гола и отдав три результативные передачи. Кроме вышеназванных клубов ранее 23-летний англичанин выступал также за «Хаддерсфилд» и «Портсмут».