Раскрыты требования вымогателей к футболисту Смолову

У российского футболиста Федора Смолова вымогали несколько миллионов рублей, угрожая выложить в сеть видео с дракой с его участием. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, инцидент произошел утром 28 мая в ресторане «Кофемания». Спортсмен услышал, как двое мужчин обсуждали его, и после того, как в адрес игрока прозвучали оскорбления, Смолов набросился на них с кулаками.

Через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео с камер наблюдения не оказалось в общем доступе. Он согласился, после чего требования вымогателей выросли до трех миллионов. Эту сумму футболист выложить оказался.

Смолов о завершении карьеры: «Я ближе к этому. Сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Идти в команду, которая будет бороться за вылет – какой там футбол? Я там и не нужен»

Также стало известно, что пострадавшие обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

О драке Смолова с посетителями ресторана сообщалось ранее 5 июля. Выяснилось, что ранее в той же «Кофемании» оскандалились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.