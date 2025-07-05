«Арсенал» расторг контракт с Томиясу

Лондонский «Арсенал» расторг контракт с японским защитником Такэхиро Томиясу, сообщается на сайте английской команды.

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В феврале Томиясу сообщил, что успешно перенес операцию на правом колене. Из‑за повреждения японцу в минувшем сезоне удалось сыграть шесть минут, выйдя на замену в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона» в октябре.

Томиясу перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Болоньи». За это время он провел за лондонцев 84 матча во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Томиясу в 18 миллионов евро.