Сегодня, 5 июля, в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Представляем вашему вниманию историю противостояния этих команд.

Количество матчей: 15

Победы «ПСЖ»: 6

Победы «Баварии»: 9

Разница голов: 22:16 в пользу немецкого гранда.

В 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» разгромил представляющий американскую МЛС «Интер Майами» со счётом 4:0. «Бавария» со счётом 4:2 переиграла на этой стадии бразильский «Фламенго».

Победитель пары «ПСЖ» — «Бавария» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

Какие карточки есть в футболе: