Бразильский футболист Матеус Алвес заявил, что хочет войти в историю ЦСКА

Будущий новичок московского футбольного клуба ЦСКА бразильский полузащитник Матеус Алвес хочет оставить след в истории команды. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее портал Globo сообщил, что ЦСКА и бразильский "Сан-Паулу" уладили последние детали по переходу Алвеса, футболист станет игроком российской команды после прохождения медосмотра.

"ЦСКА - команда с большой историей в футболе, за которой я тоже всегда слежу, - сказал Алвес. - А поскольку это большой клуб, то нет ничего лучше, чем уйти из одного большого клуба в другой. Так что я очень счастлив здесь, я хочу войти в историю ЦСКА".

Алвесу 20 лет, он является воспитанником "Сан-Паулу". За основную команду игрок провел 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3,5 млн.