ЦСКА уверенно переиграл ОФК

Защитник Игорь Дивеев открыл счет уже на шестой минуте игры, отличившись после передачи хавбека Ивана Облякова. На 22-й минуте Обляков удвоил преимущество россиян, а еще через три минуты нападающий Тамерлан Мусаев довел счет до крупного. На 57-й минуте забил вингер "армейцев" Кирилл Глебов.

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Сербская команда отыграла один мяч на 70-й минуте, а за минуту до конца основного времени матча ушла от разгромного поражения.

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Голы: Дивеев, 6, Обляков, 22, Мусаев, 25, Глебов, 57 - Кабич, 70, Пантович, 89 (пен).

Нереализованный пенальти: Алеррандро, 90+2.

ЦСКА: Тороп, Гайич (Келлвен, 64), Круговой (Файзуллаев, 64), Дивеев (Лукин, 64(, Виллиан Роша (Абдулкадыров, 74), Мойзес (Рядно, 67), Обляков (Вильягра, 64), Кисляк (Бандикян, 74), Глебов (Сериков, 74), Мусаев (Алеррандро, 64), Шуманский (Койта, 64).

ОФК: Попович, Лазич, Кнежевич, Джерманович, Цветкович, Авдич, Павлович, Митуликич, Диого Безерра, Альба, Теофилович.

С 59-й минуты: Алчевски, Момчилович, Кабич, Павлович, Фалль, Лукович, Пантович, Душевский, Щепович, Петрович, Акка.

Предупреждения: Кнежевич, 7, Диого Безерра, 38, Момчилович, 80.