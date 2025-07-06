«Спартак» забил два мяча за две минуты и спас ничью в матче с «Крыльями Советов»

Московский «Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2. «Крылья Советов» по ходу встречи повели — 2:0, первый гол стал автоголом Наиля Умярова на 62-й минуте. Через 11 минут отличился Вадим Раков. «Спартак» забил два мяча за две минуты: отличились Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.

В этом поединке за «Спартак» дебютировал нападающий Антон Заболотный. Он вышел в стартовом составе, но отличиться не сумел.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. Самарский клуб оказался на десятой строчке, набрав 31 балл.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день сыграют на выезде с тольяттинским «Акроном». Матч стартует в 15:30 мск.