Футболист Кисляк не думает об уходе из ЦСКА

Полузащитник Матвей Кисляк сконцентрирован на игре за московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее телеканал TRT Spor сообщал, что интерес к 19-летнему российскому полузащитнику проявляет турецкий "Фенербахче". 2 июля генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев рассказал ТАСС, что московский клуб улучшил условия контракта Кисляка.

"Раз есть интерес ко мне, то видны плоды работы, идет работа в правильном направлении, - сказал Кисляк. - Но я в ЦСКА, и все мысли об этом. Понятно, что хочется играть на самом высоком уровне, в Турции тоже есть много хороших игроков".

"Изменения после прихода [нового главного тренера Фабио] Челестини? Изменений много, у разных тренеров свой подход, личного разговора с ним пока не было. Я не хочу говорить каких-то громких слов о будущем сезоне. Хотим войти в него с трофеем и идти от игры к игре", - добавил он.

12 июля ЦСКА проведет матч за Олимпбет - Суперкубок России против "Краснодара".