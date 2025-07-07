Экс-нападающий «Локомотива» раскрыл, что мешает его переходу в топ-клуб РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» и «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что мешает его переходу в топ-клуб РПЛ сейчас. На данный момент нападающий играет за алжирский клуб «Кабилия».

© Чемпионат.com

— Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес.

— Что мешает трансферу?

— Пока что это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться. Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим.

— Рассматриваешь только команды, которые борются за чемпионство?

— Нет. Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело.

— Почему? В свое время ты был одним из главных талантов страны.

— Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залетами. Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого, — цитирует Игнатьева Sport24.