Стало известно, почему капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не был на похоронах партнёра по национальной команде Диогу Жоты, который разбился в автокатастрофе в четверг, 3 июля. Как сообщает издание A Bola, Роналду принял решение не появляться на траурном мероприятии из-за журналистов.

По данным источника, форвард «Аль-Насра» хотел избежать повышенного внимания к церемонии со стороны СМИ, которое могло быть вызвано его появлением на похоронах. Сообщается, что бывший игрок «Реала» и «Ювентуса» активно поддерживал связь с родственниками погибшего футболиста.

Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе в провинции Самора на западе Испании. Футболисту было 28 лет. Вместе с игроком мерсисайдцев жертвой трагедии стал его брат.