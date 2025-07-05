ПСЖ вдевятером обыграл «Баварию» в четвертьфинале клубного ЧМ

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли германскую "Баварию" со счетом 2:0 в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

Голы забили Десир Дуэ (79-я минута) и Усман Дембеле (90+7). На 83-й минуте с поля был удален защитник ПСЖ Уильям Пачо, на второй добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил другой защитник парижан - Люка Эрнандес. В концовке первого тайма тяжелую травму в столкновении с голкипером французской команды Джанлуиджи Доннарумой получил полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала, он покинул поле на носилках.

В полуфинале "ПСЖ" сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" и германской "Боруссией" из Дортмунда, встреча команд пройдет позднее в субботу. В другом полуфинале сыграют английский "Челси" и бразильский "Флуминенсе".

В 1/8 финала "Бавария" со счетом 4:2 обыграла бразильский "Фламенго", ПСЖ со счетом 4:0 разгромил "Интер Майами" из США. В сезоне-2024/25 команды встречались в рамках общего этапа Лиги чемпионов, тогда победу со счетом 1:0 одержала "Бавария". ПСЖ, в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, стал победителем Лиги чемпионов.

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире играют 32 команды. Финал состоится 13 июля.