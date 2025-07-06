Завершился матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступал Рамон Абатти из Бразилии. Победу со счётом 3:2 одержали футболисты испанского клуба.

На 10-й минуте, нападающий «Реала» Гонсало Торрес открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу с фланга. На 20-й минуте защитник «сливочных» Фран Гарсия удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте форвард немецкой команды Максимилиан Байер отыграл один мяч. На 90+4-й минуте нападающий Килиан Мбаппе установил окончательный счёт. На 90+6-й минуте защитник Дин Хёйсен получил прямую красную карточку за фол в собственной штрафной. На 90+8-й минуте форвард Серу Гирасси реализовал пенальти.

В 1/8 финала «Реал» одержал победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей». В полуфинале клубного ЧМ «королевский клуб» сыграет с «ПСЖ». Дортмундцы завершили выступления на турнире.