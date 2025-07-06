Неймар выложил пост после травмы Мусиалы в матче с «ПСЖ» на КЧМ

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал травму немецкого атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2). Игрок пострадал от столкновения с итальянским голкипером французской команды Джанлуиджи Доннаруммой.

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«Надеюсь, ты быстро поправишься и снова будешь сиять! Футбол нуждается в твоём таланте. Сил тебе!» — написал Неймар в соцсетях.

Напомним, по сообщениям СМИ, у Мусиалы диагностирован перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. В связи с этими травмами он может пропустить четыре-пять месяцев.